Katzelsdorf gegen Reisenberg mit weiteren drei Punkten

Details Sonntag, 24. April 2022 00:57

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 120 besucher kamen nach Katzelsdorf und sahen einen weiteren Sieg des SC Katzelsdorf. Das Auswärtsspiel des SC Reisenberg endete erfolglos. Gegen den SC Katzelsdorf gab es nichts zu holen. Der Tabellenprimus gewann die Partie mit 2:0. Pflichtgemäß strich Katzelsdorf gegen Reisenberg drei Zähler ein. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Das Tempo in den ersten 45 Minuten war nicht all zu hoch, doch beide Teams konnten einige Chancen herausspielen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Der SC Katzelsdorf ging in der 59. Minute durch Berkin Gürünlü in Front. Aleksandar Stanojcic war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und die Heimmannschaft inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Die Gäste waren mit dem Ergebnis aber noch gut bedient. Die Lackner-Elf war in allen Belangen überlegen. Am Schluss fuhr Katzelsdorf gegen den SC Reisenberg auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Acht Siege in Folge - Katzelsdorf weiter ohne Niederlage

Der Zu-null-Sieg lässt dem SC Katzelsdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit beeindruckenden 48 Treffern stellt Katzelsdorf den besten Angriff der Gebietsliga Süd/Südost. Der SC Katzelsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Katzelsdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Reisenberg. Die mittlerweile 45 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der SC Reisenberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Nun musste sich Reisenberg schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SC Reisenberg ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Während der SC Katzelsdorf am kommenden Sonntag den ASK Bad Fischau-Brunn empfängt, bekommt es Reisenberg am selben Tag mit dem SC Leopoldsdorf zu tun.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Katzelsdorf – SC Reisenberg, 2:0 (0:0)

89 Aleksandar Stanojcic 2:0

59 Berkin Gueruenlue 1:0