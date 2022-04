Abfuhr für den SC Felixdorf bei 1. Wiener Neustädter SC Juniors

Details Samstag, 30. April 2022 01:10

Gebietsliga Süd/Südost: Der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors erreichte einen deutlichen 7:3-Erfolg gegen den 1.SC Felixdorf. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors erledigte die Hausaufgaben vor rund 120 Zuschauern sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Heimmannschaft hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ilkay Zorlu traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Birol Aydin erhöhte den Vorsprung des 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors nach 22 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 von Mustafa Uysal für den 1. Wiener Neustädter SC Juniors war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mit dem 4:0 durch Aydin schien die Partie bereits in der 52. Minute mit dem 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. schraubte das Ergebnis in der 58. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. Doch die Gäste nahmen dann ebenfalls am Offensivspiel teil. Mit zwei schnellen Treffern von Simon Barwitzius (60.) und Dilber Aujla (65.) machte der SC Felixdorf deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Erkut Tekinsoy überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:2 für den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors (67.). Dem 1. Wiener Neustädter SC Juniors gelang in der 84. Spielminute der neunten Tagestreffer durch Gökhan Ünver. Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. musste den Treffer zum 3:7 durch Jörg Lebrecht hinnehmen (89.). Am Ende kam der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors gegen den 1.SC Felixdorf zu einem verdienten Sieg.

Klarer Sieger im Kellerduell

Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf zwölftem Rang hielt sich der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die sechste Position inne. Mit dem Erfolg in der Tasche liegt der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors im Klassement jetzt den zwölften Tabellenplatz. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den SC Felixdorf ist der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. weiter im Aufwind.

Mit 48 Gegentreffern ist der 1.SC Felixdorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit lediglich zehn Zählern aus 19 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Felixdorf alles andere als positiv. Die vergangenen Spiele waren für den 1.SC Felixdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Während der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors am kommenden Sonntag den 1. SV Wiener Neudorf empfängt, bekommt es der SC Felixdorf am selben Tag mit dem ASK Bad Fischau-Brunn zu tun.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors – 1.SC Felixdorf, 7:3 (3:0)

89 Joerg Lebrecht 7:3

84 Goekhan Uenver 7:2

67 Erkut Tekinsoy 6:2

65 Dilber Aujla 5:2

60 Simon Barwitzius 5:1

58 Goekhan Uenver 5:0

52 Birol Aydin 4:0

36 Mustafa Uysal 3:0

22 Birol Aydin 2:0

2 Ilkay Zorlu 1:0