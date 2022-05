Heimsieg gegen Felixdorf: Bad Fischau-Brunn beendet schwarze Serie

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:47

Gebietsliga Süd/Südost: Bad Fischau-Brunn errang am Samstag vor rund 310 Besuchern einen 3:1-Sieg über den SC Felixdorf. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der ASK Bad Fischau-Brunn hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel beim 1.SC Felixdorf hatte Bad Fischau-Brunn schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Sheqir Avdiu schoss für den ASK Bad Fischau-Brunn in der achten Minute das erste Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Abdelahim Randy Njoya Montie den Vorsprung des Heimteams auf 2:0 (40.). Mit der Führung für Bad Fischau-Brunn ging es in die Halbzeitpause. Nach 60 Minuten musste Felixdorfs Kerim Irmak mit der Ampelkarte das Feld verlassen. In der 69. Minute brachte Christoph Mayer den Ball im Netz des ASK Bad Fischau-Brunn unter. Mit dem 3:1 sicherte Montie Bad Fischau-Brunn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (72.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der ASK Bad Fischau-Brunn schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Bad Fischau-Brunn sichert Platz fünf ab

Bei Bad Fischau-Brunn präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Der ASK Bad Fischau-Brunn bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Bad Fischau-Brunn verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der ASK Bad Fischau-Brunn auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

51 Tore kassierte der SC Felixdorf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Süd/Südost. Mit lediglich zehn Zählern aus 20 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff weist der 1.SC Felixdorf deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der SC Felixdorf musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der 1.SC Felixdorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die vergangenen Spiele waren für den SC Felixdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück.

Am Sonntag muss Bad Fischau-Brunn beim SC Leopoldsdorf ran, zeitgleich wird der 1.SC Felixdorf vom 1. SV Wiener Neudorf in Empfang genommen.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – 1.SC Felixdorf, 3:1 (2:0)

72 Abdelahim Randy Njoya Montie 3:1

69 Christoph Mayer 2:1

40 Abdelahim Randy Njoya Montie 2:0

8 Sheqir Avdiu 1:0