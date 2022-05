Katzelsdorf triumphiert beim USC Kirchschlag

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:28

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 120 Besucher kamen ins Weststadion nach Kirchschlag um das Spiel gegen den Tabellenführer zu verfolgen. Katzelsdorf setzte sich standesgemäß gegen Kirchschlag mit 4:0 durch. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SC Katzelsdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte der Gast das heimische Publikum beglückt und mit 5:3 gesiegt.

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 120 Zuschauern besorgte Aleksandar Stanojcic bereits in der fünften Minute die Führung des Spitzenreiters. Mit einem Tor Vorsprung für Katzelsdorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Das 2:0 für den SC Katzelsdorf stellte erneut Stanojcic sicher. In der 57. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 61. Spielminute setzte sich der SC Katzelsdorf erneut durch und Berkin Gürünlü erzielte das vorentscheidende 3:0. Katzelsdorfs Davor Tadijanovic sah nach 74 Minuten Gelb-Rot. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Stanojcic, der das 4:0 aus Sicht von Katzelsdorf perfekt machte (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SC Katzelsdorf den USC Kirchschlag 4:0.

Stanojcic schießt Katzelsdorf zum Sieg

Kirchschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Schlussphase der Saison befindet sich die Heimmannschaft in der Tabelle über dem ominösen Strich. Sechs Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat der USC Kirchschlag momentan auf dem Konto.

Mit nur 24 Gegentoren hat Katzelsdorf die beste Defensive der Gebietsliga Süd/Südost. Der SC Katzelsdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Katzelsdorf 18 Siege und vier Unentschieden auf dem Konto.

Mit insgesamt 58 Zählern befindet sich der SC Katzelsdorf voll in der Spur. Die Formkurve von Kirchschlag dagegen zeigt nach unten.

Während der USC Kirchschlag am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) beim SC Leopoldsdorf gastiert, duelliert sich Katzelsdorf zeitgleich mit dem ASK Trumau.

Gebietsliga Süd/Südost: USC Kirchschlag – SC Katzelsdorf, 0:4 (0:1)

88 Aleksandar Stanojcic 0:4

61 Berkin Gueruenlue 0:3

57 Aleksandar Stanojcic 0:2

5 Aleksandar Stanojcic 0:1