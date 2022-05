Marienthal überrollt Reisenberg

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 01:29

Gebietsliga Süd/Südost: Marienthal kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 220 Besuchern einen 9:0-Erfolg davon. Der ASK Marienthal setzte sich standesgemäß gegen den SC Reisenberg durch. Reisenberg hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Aaron Erhart trug sich in der zehnten Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte den Gast mit 1:0 in Front. Calvin Stifter schoss die Kugel zum 2:0 für Marienthal über die Linie (25.). Florian Dworsky gelang ein Doppelpack (32./40.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der Gast seinen fünften Treffer durch Ersan Gültekin nachlegte (43.). Der SC Reisenberg sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück. Durch Treffer von Florian Kremser (65.), Stifter (70.) und Erhart (84.) zog Marienthal uneinholbar davon. Den Vorsprung des ASK Marienthal ließ Luan Kodra in der 87. Minute anwachsen. Schließlich war das Schützenfest für Marienthal beendet und Reisenberg gnadenlos vorgeführt.

Schützenfest bringt Platz drei

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der SC Reisenberg den elften Rang des Klassements. Mit 64 Toren fing sich das Heimteam die meisten Gegentore in der Gebietsliga Süd/Südost ein. Reisenberg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SC Reisenberg nur vier Zähler.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASK Marienthal in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Marienthal lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 55 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. 14 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der ASK Marienthal momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Marienthal zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Die Defensivleistung von Reisenberg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den ASK Marienthal offenbarte der SC Reisenberg eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Sonntag reist Reisenberg zum 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors, zeitgleich empfängt Marienthal den SC Katzelsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – ASK Marienthal, 0:9 (0:5)

87 Luan Kodra 0:9

84 Aaron Erhart 0:8

70 Calvin Stifter 0:7

65 Florian Kremser 0:6

43 Ersan Gueltekin 0:5

40 Florian Dworsky 0:4

32 Florian Dworsky 0:3

25 Calvin Stifter 0:2

10 Aaron Erhart 0:1