1. SV Wr. Neudorf gelingt Überraschung gegen Ebreichsdorf

Details Samstag, 28. Mai 2022 01:07

Gebietsliga Süd/Südost: Über 200 Zuschauer wollten das Spiel der 23. Runde mitverfolgen. Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich Ebreichsdorf dem 1. SV Wr. Neudorf mit 2:1 beugen. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte beim ASK Ebreichsdorf für triste Mienen. Im Hinspiel hatte Ebreichsdorf durch einen 2:1-Erfolg bei Wr. Neudorf die drei Punkte eingefahren.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Marko Djuric brachte sein Team in der 53. Minute nach vorn. Marko Kvesic schoss die Kugel zum 2:0 für den 1. SV Wiener Neudorf über die Linie (84.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Stefan Studnicka der Anschlusstreffer für den ASK Ebreichsdorf. Am Schluss siegte der 1. SV Wr. Neudorf gegen die Heimmannschaft.

Wr. Neudorf als Stolperstein im Titelkampf

Das Konto von Ebreichsdorf zählt mittlerweile 53 Punkte. Damit steht der ASK Ebreichsdorf kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die gute Bilanz von Ebreichsdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ASK Ebreichsdorf bisher 17 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Gegen Ende der Spielzeit weiß Wr. Neudorf die Abstiegsränge hinter sich. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sechs Unentschieden und elf Pleiten. Seit neun Begegnungen hat der 1. SV Wiener Neudorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Sonntag reist Ebreichsdorf zum ASK Bad Fischau-Brunn, zeitgleich empfängt der 1. SV Wr. Neudorf den ASK Kaltenleutgeben.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – 1. SV Wiener Neudorf, 1:2 (0:0)

93 Stefan Studnicka 1:2

84 Marko Kvesic 0:2

53 Marko Djuric 0:1