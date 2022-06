SC Felixdorf weist AC Baden in die Schranken

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:39

Gebietsliga Süd/Südost: Der AC Baden wurde der eigenen Favoritenstellung beim SC Felixdorf nicht gerecht und verlor vor rund 60 Besuchern deutlich mit 0:5. Mit breiter Brust war der AC Baden zum Duell mit dem 1.SC Felixdorf angetreten – der Spielverlauf ließ beim AC Casino Baden jedoch Ernüchterung zurück. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Felixdorf bereits in Front. Simon Barwitzius markierte in der fünften Minute die Führung. Das Schlusslicht baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Enli Konci beförderte den Ball in der 23. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Heimteams auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kerim Irmak den Vorsprung des 1.SC Felixdorf per Strafstoß auf 3:0 (44.). Der dominante Vortrag des SC Felixdorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit dem 4:0 von Christoph Grasmuck für den 1.SC Felixdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Bernd Windisch gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Felixdorf (86.). Mit dem Spielende fuhr der SC Felixdorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den AC Casino Baden klar, dass gegen den 1.SC Felixdorf heute kein Kraut gewachsen war.

Sieg kommt für Felixdorf zu spät

Der 1.SC Felixdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Felixdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und 19 Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte der 1.SC Felixdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Gegen Ende der Spielzeit weiß der AC Baden die Abstiegsränge hinter sich. Mit nur 21 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der Gebietsliga Süd/Südost. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der AC Casino Baden in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am nächsten Sonntag reist der SC Felixdorf zum SC Reisenberg, zeitgleich empfängt der AC Baden den 1. SV Wiener Neudorf.

Gebietsliga Süd/Südost: 1.SC Felixdorf – AC Casino Baden, 5:0 (3:0)

86 Bernd Windisch 5:0

48 Christoph Grasmuck 4:0

44 Kerim Irmak 3:0

23 Eigentor durch Enli Konci 2:0

5 Simon Barwitzius 1:0