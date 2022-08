1. SV Wr. Neudorf erzwingt das Remis gegen SC Hirschwang

Details Samstag, 13. August 2022 08:55

Gebietsliga Süd/Südost: Auch in der Gebietsliga Süd/Südost startete am Freitag die neue Saison und rund 60 Besucher kamen zum Spiel zwischen dem 1. SV Wr. Neudorf und dem SC Hirschwang. Ein spannendes Spiel lieferten der 1. SV Wiener Neudorf und der SC Hirschwang zum Saisonauftakt, das 3:3 endete.

Der SC Hirschwang erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Besik Murseli traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Hasan Duman den Vorsprung der Gäste auf 2:0. Nach 22 Minuten scheiterten die Heimischen zweimal hintereinander am starken Schlussmann der Gäste. Seyyid Ekinci verkürzte für den 1. SV Wr. Neudorf später in der 27. Minute, nach einem Eckball, per Kopf auf 1:2. Noch vor der Halbzeit legte Duman seinen zweiten Treffer nach (40.) und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Aufholjagd in Halbzeit zwei belohnt

Marko Djuric nutze seine Chance vom Elfmeterpunkt und schoss den Ball zum 2:3 für Wr. Neudorf ein (55.). Nach 67 Minuten jubelten die Gäste erneut, doch der vermeintliche Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. In der 82. Minute sicherte Ekinci seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Sein Schuss von der Strafraumgrenze schlug im langen Eck ein und ließ die Gastgeber jubeln. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Hirschwang ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der 1. SV Wiener Neudorf noch ein Unentschieden.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SV Wiener Neudorf – SC Hirschwang, 3:3 (1:3)

82 Seyyid Ekinci 3:3

55 Marko Djuric 2:3

40 Hasan Duman 1:3

27 Seyyid Ekinci 1:2

13 Hasan Duman 0:2

1 Besnik Murseli 0:1