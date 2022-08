Der ASK Trumau dreht das Spiel gegen den USC Kirchschlag

Details Samstag, 13. August 2022 01:02

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 170 Zuschauer fanden sich im Weststadion in Kirchschlag ein um das erste Spiel der Saison gegen den ASK Trumau zu sehen. Zum Saisonstart boten der USC Kirchschlag und der ASK Trumau den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Für den Führungstreffer von Kirchschlag zeichnete Dominik Kleinrath verantwortlich (8.). Dem ASK Trumau gelang mithilfe des USC Kirchschlag der Ausgleich, als Daniel Trobollowitsch das Leder in das eigene Tor lenkte (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Saller traf zum Sieg

Bis zum nächsten Treffer dauerte es nicht all zu lange. Matthias Schwarz war es, der in der 53. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Trumau unterbrachte und auf 2:1 stellte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Thomas Jaiczay den 2:2-Ausgleich (55.). Bis dahin verlief das Spiel durchaus fair - es gab noch keine Karten in diesem Spiel, doch das änderte sich nach einer guten Stunde. Sven Saller brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des ASK Trumau über die Linie (65.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte der Gast die drei Zähler unter Dach und Fach. Am Ende verteilte der Unparteiische dann doch neun Gelbe Karten in diesem Spiel.

Gebietsliga Süd/Südost: USC Kirchschlag – ASK Trumau, 2:3 (1:1)

65 Sven Saller 2:3

55 Thomas Jaiczay 2:2

53 Matthias Schwarz 2:1

38 Eigentor durch Daniel Trobollowitsch 1:1

8 Dominik Kleinrath 1:0