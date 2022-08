Hofer ist dreimal zur Stelle: Wr. Neustädter Juniors besiegen Guntramsdorf

Details Samstag, 20. August 2022 04:57

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 100 Zuschauer kamen zum Duell der 2. Runde zwischen Guntramsdorf und den Wiener Neustadt Juniors. Die 1. SVg Guntramsdorf hatte am Freitag gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors mit 3:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Für das erste Tor sorgte Stefan Valenka. In der elften Minute traf der Spieler des 1. Wiener Neustädter SC Juniors ins Schwarze und brachte die Gäste in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Stefan Mjka den 1:1-Ausgleich (17.). Mit einem schnellen Doppelpack (25./26.) zum 3:1 schockte David Hofer die SVg Guntramsdorf. Es folgte der Anschlusstreffer für den Gastgeber durch einen Elfmeter – bereits der zweite für Mjka. Nun stand es nur noch 2:3 (45.). Zur Pause wusste der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Hofer mit Dreierpack, Tekinsoy macht den Sack zu

Nach der Pause ging es wieder sehr schnell und zwei Treffer binnen einer Minute sorgten für Hochspannung. Der Treffer zum 4:2 sicherte den Gästen nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Hofer in diesem Spiel (57.). Postwendend verkürzte Rajner Filipovic zum 3:4 (57.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Erkut Tekinsoy, der das 5:3 aus Sicht des Tabellenprimus perfekt machte (88.). Letzten Endes ging der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors im Duell mit der 1. SVg Guntramsdorf als Sieger hervor.

Die SVg Guntramsdorf erntete 32 Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem siebten Platz in der Tabelle einlaufen ließ.

29 Punkte – so lautete die Bilanz des 1. Wiener Neustädter SC Juniors in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz neun.

Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. tritt am Samstag beim SC Maria Lanzendorf an.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SVg Guntramsdorf – 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors, 3:5 (2:3)

88 Erkut Tekinsoy 3:5

57 David Hofer 2:4

57 Rajner Filipovic 3:4

45 Stefan Mjka 2:3

26 David Hofer 1:3

25 David Hofer 1:2

17 Stefan Mjka 1:1

11 Stefan Valenka 0:1