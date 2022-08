Leopoldsdorfs Gessler glänzt als dreifacher Torschütze gegen Hirschwang

Details Samstag, 20. August 2022 04:09

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 110 Zuschauer kamen nach Hirschwang um das Spiel gegen den SC Leopoldsdorf zu sehen und bekamen gleich sieben Treffer serviert. Der SC Leopoldsdorf gewann gegen den SC Hirschwang mit 4:3 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Die Gäste erwischten den besseren Start in dieses Spiel. Leopoldsdorf ging durch Manuel Gessler in der elften Minute in Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (26./27.) zum 2:1 schockte Libor Zondra die Gäste und drehte das Spiel binnen zwei Minuten. Nun hatten die Gastgeber die Oberhand gewonnen. Doch die Gäste schlugen zurück und das 2:2 des SC Leopoldsdorf stellte Emre Akpinar sicher (45+2.) noch vor der Pause sicher. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand dann nichts mehr.

Gessler glänzt als Freistoß-König und Matchwinner

Zunächst jubelten die Gäste über die Führung, doch das Tor von Manuel gessler wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Nach 50 Minuten reklamierten die Leopoldsdorfer Elfmeter, nach einem vermeintlichen Foul von Galic, doch der Pfiff blieb aus. Zondra brachte dann dem SC Hirschwang nach 65 Minuten die 3:2-Führung und jubelte über seinen dritten Tagestreffer. Mit dem unmittelbaren Gegenangriff rettete für Hirschwang die Querlatte (66.). Wer glaubte, Leopoldsdorf sei geschockt, irrte. Gessler machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich mit einem herrlichen Freistoßtreffer ins Kreuzeck perfekt (69.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Manuel Gessler den entscheidenden Führungstreffer für den SC Leopoldsdorf erzielte (82.). Und wieder war es ein sehenswerter Freistoß aus etwa 20 Metern in den oberen Winkel. Am Ende punktete Leopoldsdorf dreifach bei Hirschwang.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der SC Hirschwang auf Platz neun abgerutscht.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Leopoldsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – SC Leopoldsdorf, 3:4 (2:2)

82 Manuel Gessler 3:4

69 Manuel Gessler 3:3

65 Libor Zondra 3:2

47 Emre Akpinar 2:2

27 Libor Zondra 2:1

26 Libor Zondra 1:1

11 Manuel Gessler 0:1