Kilic rettet Reisenberg einen Zähler gegen Trumau

Details Samstag, 27. August 2022 04:09

Gebietsliga Süd/Südost: In Runde 3 der neuen Saison trafen am Freitagabend der SC Reisenberg und der ASK Trumau aufeinander. Rund 120 Zuschauer bekamen eine spannende Partie zu sehen. Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Reisenberg und der ASK Trumau mit 2:2.

Nach der anfänglichen Abtastphase konnten die Gäste den Bann brechen. Trumau ging in der 13. Minute durch einen Treffer von Jan Michetschläger in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gast mit einer Führung in die Kabine ging.

Eigentor schnell wieder korrigiert

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start. Der Tabellenprimus musste den Treffer von Alfred Werner zum 1:1 hinnehmen (53.). In der Schlussphase wurde es nochmal spannend. In der 84. Minute lenkte Matthias Trendl den Ball zugunsten des ASK Trumau ins eigene Netz. Sahin Kilic sicherte seiner Mannschaft kurz darauf den Ausgleich, als er in der 85. Minute ins Schwarze traf. Schließlich gingen der SC Reisenberg und der ASK Trumau mit einer Punkteteilung auseinander.

Ein Punkt reichte Reisenberg, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun zwei Punkten stehen die Gastgeber auf Platz elf. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der SC Reisenberg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Trumau ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Während Reisenberg am kommenden Freitag den AC Casino Baden empfängt, bekommt es der ASK Trumau am selben Tag mit dem ASK Marienthal zu tun.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – ASK Trumau, 2:2 (0:1)

85 Sahin Kilic 2:2

84 Eigentor durch Matthias Trendl 1:2

53 Alfred Werner 1:1

13 Jan Michetschlaeger 0:1