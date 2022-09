SC Hirschwang erzielt Remis gegen Kaltenleutgeben in der Nachspielzeit

Details Samstag, 03. September 2022 00:57

Gebietsliga Süd/Südost: Zum Spiel in der 4. Runde zwischen Hirschwang und Kaltenleutgeben kamen etwa 100 Besucher. In der Begegnung SC Hirschwang gegen den ASK Kaltenleutgeben trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden.

Schon in der ersten drei MInuten fanden beide Teams die große Chance vor in Führung zu gehen. Geklappt hat es vorerst aber nicht. Die Gäste waren in der Anfangsphase die dominierende Mannschaft. Hasan Duman war stetiger Gefahrenherd für die Gäste, vergab jedoch zwei Chancen (17., 20.) auf die Führung. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Duman rettet für Hirschwang einen Punkt

Wieder starteten die Gäste besser in den zweiten Spielabschnitt. Sebastian Obermayer erzielte vor rund 100 Zuschauern das 1:0. Für das 2:0 von Kaltenleutgeben zeichnete Adam Alijev verantwortlich (60.). Doch der SC Hirschwang wollte sich mit dieser drohenden Niederlage nicht abfinden und schlug zurück. Hasan Duman schlug doppelt zu und glich damit für den SC Hirschwang aus (81./93.). Nach einer deutlichen Führung wähnte Kaltenl. die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch das Heimteam stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Beim SC Hirschwang präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Ein Punkt reichte Hirschwang, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun zwei Punkten steht der SC Hirschwang auf Platz zwölf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der SC Hirschwang wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz des ASK Kaltenleutgeben derzeit nicht.

Am nächsten Samstag reist Hirschwang zum ASK Marienthal, zeitgleich empfängt Kaltenleutgeben den ASK Bad Fischau-Brunn.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – ASK Kaltenleutgeben, 2:2 (0:0)

93 Hasan Duman 2:2

81 Hasan Duman 1:2

60 Adam Alijev 0:2

51 Sebastian Obermayer 0:1