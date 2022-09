Ebreichsdorf siegt gegen Bad Fischau-Brunn und klettert hoch

Details Sonntag, 04. September 2022 01:19

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 330 Zuschauer wurden am Sportplatz in Bad Fischau-Brunn gezählt. Die zahlreichen Besucher sahen in Halbzeit eins keine Tore, doch das sollte sich im zweiten Spielabschnitt ändern. Ebreichsdorf kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen Bad Fischau-Brunn.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor des ASK Ebreichsdorf war Mario Juric verantwortlich, der in der 47. Minute das 1:0 besorgte. Wer glaubte, der ASK Bad Fischau-Brunn sei geschockt, irrte. Philipp Zelenka machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 1:1-Ausgleich perfekt (49.). Das nach Toren ausgeglichene Spiel bot weiterhin Spannung. Miodrag Vukajlovic versenkte die Kugel dann aber zum 2:1 (77.) für die Gäste. Ebreichsdorf baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Marco Anderst in der 93. Minute traf. Letzten Endes ging der ASK Ebreichsdorf im Duell mit Bad Fischau-Brunn als Sieger hervor.

Ebreichsdorf nun auf Platz zwei

Der ASK Bad Fischau-Brunn findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ebreichsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts.

Am kommenden Samstag trifft Bad Fischau-Brunn auf den ASK Kaltenleutgeben, der ASK Ebreichsdorf spielt tags zuvor gegen die 1. SVg Guntramsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – ASK Ebreichsdorf, 1:3 (0:0)

93 Marco Anderst 1:3

77 Miodrag Vukajlovic 1:2

49 Philipp Zelenka 1:1

47 Mario Juric 0:1