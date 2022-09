Tekinsoy belohnt 1. Wiener Neustädter SC Juniors – und schockt Reisenberg

Details Samstag, 10. September 2022 00:14

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 100 Besucher sahen am Freitagabend das Spiel der Wr. Neustädter Juniors gegen den SC Reisenberg in der Ergo-Arena. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors errang am Freitag einen 2:1-Sieg über den SC Reisenberg. Einen packenden Auftritt legte der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. dabei jedoch nicht hin.

Die Gäste erwischten den besseren Start in dieses Spiel. Sahin Kilic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Reisenberg über die Linie (22.). Zum psychologisch günstigsten Zeitpunkt kam die Antwort der Gastgeber. Ehe es in die Kabinen ging, markierte David Hofer das 1:1 für den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nach der Pause blieb das Spiel lange Zeit offen. Ein später Treffer von Erkut Tekinsoy, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für den 1. Wiener Neustädter SC Juniors. Schließlich sprang für die Gastgeber gegen den SC Reisenberg ein Dreier heraus.

Später Siegestreffer

Der Defensivverbund des 1. Wiener Neustädter SC Jrs. steht nahezu felsenfest. Erst fünfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg knüpfte der 1. Wiener Neustädter SC Juniors an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors drei Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Die Hintermannschaft von Reisenberg steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits zehn Gegentore kassierten die Gäste im Laufe der bisherigen Saison. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Reisenberg bei. Nur einmal ging Reisenberg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. setzte sich mit diesem Sieg vom SC Reisenberg ab und belegt nun mit zehn Punkten den dritten Rang, während Reisenberg weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag reist der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors zum AC Casino Baden, zeitgleich empfängt der SC Reisenberg den 1. SV Wiener Neudorf.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors – SC Reisenberg, 2:1 (1:1)

86 Erkut Tekinsoy 2:1

44 David Hofer 1:1

22 Sahin Kilic 0:1