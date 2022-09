Der 1. SV Wr. Neudorf gewinnt hoch bei Reisenberg

Details Samstag, 17. September 2022 00:17

Gebietsliga Süd/Südost: Der 1. SV Wr. Neudorf hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SC Reisenberg vor rund 120 Zuschauern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 6:2 für Wr. Neudorf. Der 1. SV Wiener Neudorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Reisenberg einen klaren Erfolg.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der 1. SV Wr. Neudorf bereits in Front. Seyyid Ekinci markierte in der dritten Minute per Elfmeter die Führung. Der SC Reisenberg zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Sahin Kilic mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Doch die Gäste schlugen wieder zurück. Bernhard Sticht stellte die Weichen für Wr. Neudorf auf Sieg, als er in Minute 19 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Amar Dzafo einen weiteren Treffer für den Gast. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 3:1-Führung ihr Eigen nannten, auch weil Reisenberg einen Elfmeter vergab.

Vier Tore in der Schlussphase

Der 1. SV Wiener Neudorf baute die Führung aus, indem Darko Mrkonjic zwei Treffer nachlegte (73., Elfmeter/75.). In der 78. Minute brachte Bernhard Morgenthaler das Netz für Reisenberg zum Zappeln. Jakob Perdjon gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den 1. SV Wr. Neudorf (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte Wr. Neudorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Reisenberg.

16 Tore kassierte Reisenberg bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Süd/Südost. Für den Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die bisherige Saisonbilanz des SC Reisenberg bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Lage von Reisenberg bleibt angespannt. Gegen den 1. SV Wiener Neudorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beim 1. SV Wr. Neudorf präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Nur einmal gab sich Wr. Neudorf bisher geschlagen. Der 1. SV Wiener Neudorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der 1. SV Wr. Neudorf setzte sich mit diesem Sieg vom SC Reisenberg ab und nimmt nun mit elf Punkten den dritten Rang ein, während Reisenberg weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag reist der SC Reisenberg zum SC Leopoldsdorf, zeitgleich empfängt Wr. Neudorf den AC Casino Baden.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – 1. SV Wiener Neudorf, 2:6 (1:3)

85 Jakob Perdjon 2:6

78 Bernhard Morgenthaler 2:5

75 Darko Mrkonjic 1:5

73 Darko Mrkonjic 1:4

43 Amar Dzafo 1:3

19 Bernhard Sticht 1:2

8 Sahin Kilic 1:1

3 Seyyid Ekinci 0:1