Der SC Hirschwang siegt dank Saller-Eigentor gegen Trumau

Details Samstag, 17. September 2022 00:22

Gebietsliga Süd/Südost: Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto des SC Hirschwang. Der Gast setzte sich vor rund 150 Besuchern mit einem 3:2 gegen den ASK Trumau durch. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Libor Zondra witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für den SC Hirschwang ein (8.). Jakub Petr versenkte die Kugel dann per Freistoß zum 2:0 für Hirschwang (17.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den SC Hirschwang. Nach der Pause legten die Heimsichen aber richtig los. Patrick Resch schlug doppelt zu und glich damit für den ASK Trumau zum 2:2 aus (50./58.). Pechvogel des Tages war definitiv Sven Saller, dessen Eigentor den Gastgeber ins Hintertreffen brachte (65.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. In den 90 Minuten war der SC Hirschwang im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Trumau und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Aufholjagd ohne Happy-End

Für den ASK Trumau gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der ASK Trumau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Trumau rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Bei Hirschwang präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Die drei Zähler katapultierten den SC Hirschwang in der Tabelle auf Platz sieben. Der SC Hirschwang ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt der ASK Trumau beim 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors an, während Hirschwang zwei Tage zuvor den ASK Bad Fischau-Brunn empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Trumau – SC Hirschwang, 2:3 (0:2)

65 Eigentor durch Sven Saller 2:3

58 Patrick Resch 2:2

50 Patrick Resch 1:2

17 Jakub Petr 0:2

8 Libor Zondra 0:1