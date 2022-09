Juric-Hattrick: Ebreichsdorf zerlegt den USC Kirchschlag

Details Samstag, 24. September 2022 00:49

Gebietsliga Süd/Südost: Der ASK Ebreichsdorf stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem USC Kirchschlag vor etwa 200 Zuschauern mit einem 7:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASK Ebreichsdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

In den ersten 25 Minuten stand es in Chancen 3:1 für die Gastgeber. In der 26. Minute ging Ebreichsdorf dann in Front. Marco Anderst war es, der vor 200 Zuschauern zur Stelle war. Ebreichsdorf machte weiter Druck. Nikola Zivotic versenkte die Kugel dann zum 2:0 für die Heimmannschaft (36.). Es war eine flotte Partie die die Besucher zu sehen bekamen. Marcell Toth ließ sich in der 45+2. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Kirchschlag. Zur Pause wusste der Tabellenführer aber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Juric-Hattrick brachte Entscheidung

In der 52. Minute brachte Tobias Petritsch das Netz für den ASK Ebreichsdorf mit einem Freistoß-Treffer zum Zappeln und stellte auf 3:1. In Topform präsentierte sich Mario Juric, der einen lupenreinen Hattrick markierte (61./70./72.) und dem USC Kirchschlag einen schweren Schlag versetzte. Thomas Kirnbauer war es, der in der 85. Minute den Ball im Gehäuse von Ebreichsdorf unterbrachte und auf 6:2 verkürzte. Zivotic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff per Elfmeter den Stand von 7:2 für den ASK Ebreichsdorf her (89.). Am Ende kam Ebreichsdorf gegen Kirchschlag zu einem verdienten Sieg.

Erfolgsgarant des ASK Ebreichsdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 21 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich Ebreichsdorf bisher geschlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der ASK Ebreichsdorf ungeschlagen ist.

Trotz der Niederlage belegt der USC Kirchschlag weiterhin den siebten Tabellenplatz.

Am kommenden Freitag tritt Ebreichsdorf beim SC Reisenberg an, während Kirchschlag einen Tag später den ASK Kaltenleutgeben empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – USC Kirchschlag, 7:2 (2:1)

89 Nikola Zivotic 7:2

85 Thomas Kirnbauer 6:2

72 Mario Juric 6:1

70 Mario Juric 5:1

61 Mario Juric 4:1

52 Tobias Petritsch 3:1

47 Marcell Toth 2:1

36 Nikola Zivotic 2:0

26 Marco Anderst 1:0