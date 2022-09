Wichtiger Dreier für den 1. SV Wr. Neudorf gegen AC Casino Baden

Details Samstag, 24. September 2022 00:04

Gebietsliga Süd/Südost: Der 1. SV Wr. Neudorf hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem AC Casino Baden vor rund 100 Besuchern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für Wr. Neudorf. Auf dem Papier ging der 1. SV Wiener Neudorf als Favorit ins Spiel gegen den AC Baden – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Lange Zeit hatte das Spiel keine Höhepunkte zu bieten, doch in Minute 32 rettete die Querlatte für die Gäste. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Marko Djuric für den 1. SV Wr. Neudorf zur Führung (44.). Seyyid Ekinci ließ die gegnerischen Reihen alt aussehen und legte am Fünfer ideal auf Djuric auf. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Effizientes Heimteam holt die drei Punkte

In Minute 52 hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleich, doch der Abschluss fiel zu schwach aus. Die Gäste leisteten sich einen krassen Fehlpass und Darko Mrkonjic schoss die Kugel zum 2:0 für Wr. Neudorf über die Linie (61.). Nach 76 Minuten scheiterten die Gäste aus Baden gleich zweimal, einmal am Keeper und einmal am Aluminium. Für das 3:0 des 1. SV Wiener Neudorf sorgte Dominik Maras, der in Minute 75 zur Stelle war. Für das 1:3 des AC Casino Baden zeichnete Tomas Jun verantwortlich (83.), der am Elfmeterpunkt völlig frei zum Abschluss kam und einnetzte. Für das 4:1 zugunsten des 1. SV Wr. Neudorf sorgte dann kurz vor Schluss Maras, der Wr. Neudorf und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (87.). Nach einer Freistoß-Variante traf Amar Dzafo in der Nachspielzeit zum 5:1 für den 1. SV Wiener Neudorf (91.). Letztlich feierte der 1. SV Wr. Neudorf gegen den AC Baden nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die Offensive von Wr. Neudorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der AC Casino Baden war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 20-mal schlugen die Angreifer des 1. SV Wiener Neudorf in dieser Spielzeit zu. Die Saison des 1. SV Wr. Neudorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Wr. Neudorf zu besiegen.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist der AC Baden eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der Gast im Mittelfeld der Tabelle. Der AC Casino Baden baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der 1. SV Wiener Neudorf setzte sich mit diesem Sieg vom AC Baden ab und nimmt nun mit 14 Punkten den dritten Rang ein, während der AC Casino Baden weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft der 1. SV Wr. Neudorf auf den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors, der AC Baden spielt am selben Tag gegen den SC Leopoldsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SV Wiener Neudorf – AC Casino Baden, 5:1 (1:0)

91 Amar Dzafo 5:1

87 Dominik Maras 4:1

83 Tomas Jun 3:1

75 Dominik Maras 3:0

61 Darko Mrkonjic 2:0

44 Marko Djuric 1:0