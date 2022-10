Kirchschlag kämpft sich dank Toth zum Punkt gegen Kaltenleutgeben

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:14

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 100 Zuschauer kamen in das Weststadion nach Kirchschlag. Jeweils einen Punkt holten Kirchschlag und Kaltenleutgeben an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Der vermeintlich leichte Gegner war der ASK Kaltenleutgeben mitnichten. Kaltenl. kam gegen den USC Kirchschlag zu einem achtbaren Remis.

Die erste Chance im Spiel fanden die Heimsichen nach vier Minuten vor. Michael Krutsch brachte Kirchschlag dann aber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der sechsten und 24. Minute vollstreckte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marcell Toth in der 29. Minute, der auf 2:1 verkürzen konnte. Komfortabel war die Pausenführung von Kaltenleutgeben nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In der 78. Minute sicherte Toth seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Nach einer deutlichen Führung wähnte Kaltenl. die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der USC Kirchschlag stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Kirchschlag hält Distanz zu Kaltenleutgeben

Kirchschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Defensive des USC Kirchschlag muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 18-mal war dies der Fall. Die bisherige Saisonbilanz von Kirchschlag bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der ASK Kaltenleutgeben derzeit auf dem 13. Rang.

Der USC Kirchschlag tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASK Marienthal an. Bereits drei Tage vorher reist Kaltenleutgeben zur 1. SVg Guntramsdorf. Anpfiff ist ebenfalls um 19:30 Uhr.

Gebietsliga Süd/Südost: USC Kirchschlag – ASK Kaltenleutgeben, 2:2 (1:2)

78 Marcell Toth 2:2

29 Marcell Toth 1:2

24 Michael Krutsch 0:2

6 Michael Krutsch 0:1