Maria Lanzendorf verliert hoch gegen SC Hirschwang

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:31

Gebietsliga Süd/Südost: Mehr als 160 Besucher kamen nach Hirschwang und wollten das Spiel der 9. Runde mitverfolgen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Hirschwang und Maria Lanzendorf mit dem Endstand von 7:0. Auf dem Papier ging Hirschwang als Favorit ins Spiel gegen den SC Maria Lanzendorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Besnik Murseli brachte den Maria Lanzendorf in der 16. Minute ins Hintertreffen. In der 28. Minute brachte Libor Zondra den Ball im Netz der Gäste unter und erhöhte auf 2:0. Noch vor der Halbzeit legte Murseli seinen zweiten Treffer nach (45.) und stellte auf 3:0. Das überzeugende Auftreten des SC Hirschwang fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Murseli (47.), Zondra (80.) und Lukas Pollross (85.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Zondra, der das 7:0 aus Sicht des SC Hirschwang perfekt machte (89.). Mit dem Spielende fuhr das Heimteam einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Maria Lan. klar, dass gegen Hirschwang heute kein Kraut gewachsen war.

Hirschwang festigt Mittelfeldplatz

Beim SC Hirschwang präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Der SC Hirschwang verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Die letzten Resultate von Hirschwang konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SC Maria Lanzendorf derzeit auf dem Konto. Der Maria Lanzendorf verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Der SC Hirschwang setzte sich mit diesem Sieg von Maria Lanzendorf ab und belegt nun mit 14 Punkten den sechsten Rang, während der SC Maria Lanzendorf weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft der SC Hirschwang auf den USC Kirchschlag, der Maria Lanzendorf spielt am selben Tag gegen den ASK Bad Fischau-Brunn.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – SC Maria Lanzendorf, 7:0 (3:0)

89 Libor Zondra 7:0

85 Lukas Pollross 6:0

80 Libor Zondra 5:0

47 Besnik Murseli 4:0

45 Besnik Murseli 3:0

28 Libor Zondra 2:0

16 Besnik Murseli 1:0