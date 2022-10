Kein Sieger: Marienthal und Kirchschlag teilen sich die Punkte

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:38

Gebietsliga Süd/Südost: Knapp 55 Zuschauer sahen am Freitagabend dieses Spiel der 9. Runde. Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des ASK Marienthal gegen den USC Kirchschlag. Der vermeintlich leichte Gegner war der USC Kirchschlag mitnichten. Kirchschlag kam gegen Marienthal zu einem achtbaren Remis.

Schon nach drei Minuten setzten die Gäste einen Kopfball an die Querlatte. Philip Sikora brachte den Ball aus gut 25 Metern zum 1:0 zugunsten des ASK Marienthal über die Linie (28.). Nur fünf Minuten später vergaben die Gastgeber das 2:0. Marcell Toth nutzte die Chance für Kirchschlag und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Aaron Erhart ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Marienthal. Kurz vor Ende der Partie war es Toth, der den USC Kirchschlag rettete und den Ausgleich markierte (85.). In der Nachspielzeit hatten die Gäste sogar noch die Chance auf den Sieg, doch es sollte nicht mehr sein. Am Ende stand es zwischen dem ASK Marienthal und Kirchschlag pari.

Toth-Treffer sichert Last-Minute-Remis

Sicherlich ist das Ergebnis für Marienthal nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Der ASK Marienthal blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Der USC Kirchschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte den Gästen, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun elf Punkten steht Kirchschlag auf Platz sieben. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der USC Kirchschlag momentan auf dem Konto. Kirchschlag überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Marienthal tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Reisenberg an. Einen Tag später empfängt der USC Kirchschlag den SC Hirschwang.

