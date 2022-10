Kantersieg gegen Guntramsdorf: ASK Trumau stoppt Talfahrt

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:15

Gebietsliga Süd/Südost: Die rund 200 Besucher bekamen am Freitagabend eine Menge Tore zu sehen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ASK Trumau und die SVg Guntramsdorf mit dem Endstand von 8:0. Trumau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Guntramsdorf einen klaren Erfolg.

Der ASK Trumau erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Jan Michetschläger traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dennis Sabani (6.). Andre Croatto schraubte das Ergebnis schon in der achten Minute mit dem 3:0 für den ASK Trumau in die Höhe. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Manuel Berghofer (14.), Tomislav Rakita (24.) und Sabani (30.). Kurz vor der Pause traf Raphael Leskiewicz für Trumau (41.) zum 7:0-Pausenstand. Der 1. SVg Guntramsdorf wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper der Gäste bis dahin hinter sich. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren etwas zurück. Der achte Streich des ASK Trumau war Sabani vorbehalten (56.). Schlussendlich setzte sich der ASK Trumau mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Sabani-Dreierpack

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Trumau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der ASK Trumau derzeit auf dem Konto. Der ASK Trumau beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Mit lediglich zwei Zählern aus zehn Partien steht die SVg Guntramsdorf auf dem Abstiegsplatz. Mit erst acht erzielten Toren hat Guntramsdorf im Angriff Nachholbedarf. Die 1. SVg Guntramsdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz.

Nach der klaren Niederlage gegen Trumau ist die SVg Guntramsdorf weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Süd/Südost.

Der ASK Trumau erwartet am Dienstag den ASK Bad Fischau-Brunn. Nächsten Freitag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Guntramsdorf mit dem SC Maria Lanzendorf.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Trumau – 1. SVg Guntramsdorf, 8:0 (7:0)

56 Dennis Sabani 8:0

41 Raphael Leskiewicz 7:0

30 Dennis Sabani 6:0

24 Tomislav Rakita 5:0

14 Manuel Berghofer 4:0

8 Andre Croatto 3:0

6 Dennis Sabani 2:0

4 Jan Michetschlaeger 1:0