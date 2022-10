Marienthals Stifter erledigt Reisenberg

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:22

Gebietsliga Süd/Südost: Mehr als 210 Besucher kamen zu diesem Spiel der 10. Runde. Am Freitag trafen Reisenberg und Marienthal aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 4:2 für sich. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der ASK Marienthal löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Für das 1:0 und 2:0 (Freistoß) war Calvin Stifter verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (8./36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach der Pause starteten die Gastgeber etwas besser. Alfred Werner war zur Stelle und markierte das 1:2 des SC Reisenberg (54.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Stifter bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (71.). Doch noch immer waren die Heimischen nicht besiegt. Für das zweite Tor von Reisenberg war Arif Kilicaslan verantwortlich, der in der 85. Minute das 2:3 besorgte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Aaron Erhart, der das 4:2 aus Sicht von Marienthal perfekt machte (88.). Am Ende punktete der ASK Marienthal dreifach beim SC Reisenberg.

Marienthal verteidigt Platz zwei

Reisenberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gastgebern, was in den 30 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich der SC Reisenberg schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von Reisenberg waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Marienthal hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Reisenberg weiter die zweite Tabellenposition inne. Offensiv sticht der ASK Marienthal in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 27 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg knüpfte der ASK Marienthal an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Marienthal sieben Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Marienthal zu besiegen.

Reisenberg tritt am Freitag, den 21.10.2022, um 19:30 Uhr, beim SC Hirschwang an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt der ASK Marienthal den AC Casino Baden.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – ASK Marienthal, 2:4 (0:2)

88 Aaron Erhart 2:4

85 Arif Kilicaslan 2:3

71 Calvin Stifter 1:3

54 Alfred Werner 1:2

36 Calvin Stifter 0:2

8 Calvin Stifter 0:1