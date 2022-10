Maria Lanzendorf mit Pflichtsieg gegen Guntramsdorf

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:21

Gebietsliga Süd/Südost: Am Freitag trafen die SVg Guntramsdorf und der Maria Lanzendorf vor rund 110 Zuschauern aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:0 für sich. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Die erste Halbzeit hatte keine großen Höhepunkte zu bieten. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Der Tabellenletzte aus Guntramsdorf hielt lange Zeit die Null. Doch Pavol Bures glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Maria Lanzendorf (68./73.) und sorgte so für eine sichere 2:0-Führung. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte der SC Maria Lanzendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Guntramsdorf.

Doppelpacker Bures macht den Pflichtsieg klar

Mit lediglich zwei Zählern aus elf Partien steht die 1. SVg Guntramsdorf auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Heimmannschaft ist deutlich zu hoch. 36 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Süd/Südost fing sich bislang mehr Tore ein. Die SVg Guntramsdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der Maria Lanzendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Maria Lan. verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Guntramsdorf ist der USC Kirchschlag (Samstag, 16:30 Uhr). Der SC Maria Lanzendorf misst sich am selben Tag mit dem ASK Trumau (18:00 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SVg Guntramsdorf – SC Maria Lanzendorf, 0:2 (0:0)

73 Pavol Bures 0:2

68 Pavol Bures 0:1