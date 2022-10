Ebreichsdorf gewinnt Spitzenspiel bei Leopoldsdorf

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:16

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 200 Besucher wollten sich das Spiel der 12. Runde zwischen dem SC Leopoldsdorf und dem ASK Ebreichsdorf nicht entgehen lassen. Ein Tor machte den Unterschied – Ebreichsdorf siegte mit 2:1 gegen Leopoldsdorf. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den ASK Ebreichsdorf.

Der Tabellenführer legte sensationell los. Vor 200 Zuschauern markierte Tarik Yildiz das 1:0 (1.). Danach blieb die Partie offen und es dauerte bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit, ehe die Gäste erneut jubeln durften. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Nikola Zivotic den Vorsprung von Ebreichsdorf auf 2:0 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Elf Minuten vor dem Ende kam nochmal Spannung auf. Elyes Balti war es, der in der 79. Minute den Ball im Tor des ASK Ebreichsdorf unterbrachte und so auf 2:1 verkürzte. Obwohl dem Gast nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Leopoldsdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Ebreichsdorf baut Tabellenführung weiter aus

Trotz der Niederlage fiel Leopoldsdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Ebreichsdorf ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Gebietsliga Süd/Südost. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des ASK Ebreichsdorf ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 13 Gegentore zugelassen hat. Nur einmal gab sich Ebreichsdorf bisher geschlagen. Den ASK Ebreichsdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft der SC Leopoldsdorf auf den ASK Kaltenleutgeben, Ebreichsdorf spielt tags zuvor gegen den ASK Trumau.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – ASK Ebreichsdorf, 1:2 (0:2)

79 Elyes Balti 1:2

40 Nikola Zivotic 0:2

1 Tarik Yildiz 0:1