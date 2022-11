Bad Fischau-Brunn schießt gegen Baden Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 06. November 2022 00:10

Gebietsliga Süd/Südost: Vor rund 150 Zuschauern trafen der ASK Bad Fischau-Brunn und der AC Casino Baden aufeinander. Der ASK Bad Fischau-Brunn fertigte den AC Casino Baden am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Bad Fischau-Brunn wusste zu überraschen.

Vor 150 Zuschauern markierte Yigit Sari per Strafstoß das frühe 1:0 (9.) für die Heimischen. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Adhurim Hasi bereits wenig später besorgte (12.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Sebastian Drga in der 16. Minute. Komfortabel war die Pausenführung des ASK Bad Fischau-Brunn nicht, aber immerhin gingen die Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Drga (71.), Benedikt Scherleitner (74.) und Sheqir Avdiu (83., Freistoß) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von Bad Fischau-Brunn aufkommen. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Philipp Zelenka, der das 6:1 aus Sicht des ASK Bad Fischau-Brunn perfekt machte (90.). Am Ende kam Bad Fischau-Brunn gegen den AC Baden zu einem verdienten Sieg.

Bad Fischau-Brunn klettert auf Rang acht

Durch den klaren Erfolg über den AC Casino Baden ist der ASK Bad Fischau-Brunn weiter im Aufwind.

Die Hintermannschaft des AC Baden steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 32 Gegentore kassierte der Gast im Laufe der bisherigen Saison. Die Lage des AC Casino Baden bleibt angespannt. Gegen Bad Fischau-Brunn musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit diesem Sieg zog der ASK Bad Fischau-Brunn am AC Baden vorbei auf Platz acht. Der AC Casino Baden fiel auf die zehnte Tabellenposition. Der AC Baden musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der AC Casino Baden insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Bad Fischau-Brunn momentan auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der ASK Bad Fischau-Brunn dann im nächsten Spiel den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors, während der AC Baden am gleichen Tag bei der 1. SVg Guntramsdorf antritt.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – AC Casino Baden, 6:1 (2:1)

90 Philipp Zelenka 6:1

83 Sheqir Avdiu 5:1

74 Benedikt Scherleitner 4:1

71 Sebastian Drga 3:1

16 Sebastian Drga 2:1

12 Adhurim Hasi 1:1

9 Yigit Sari 1:0