Heimniederlage gegen Leopoldsdorf: Kaltenleutgeben seit fünf Spielen ohne Sieg

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 75 Besucher fanden sich am Samstag beim Spiel der 13. Runde in Kaltenleutgeben ein. Leopoldsdorf kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Kaltenleutgeben. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SC Leopoldsdorf enttäuschte die Erwartungen nicht.

Emre Akpinar brachte sein Team in der 39. Minute nach vorn. Leopoldsdorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In Minute 66 vergab Emre Akpinar noch einen Elfmeter für die Gäste. Durch ein Eigentor von Kaltenleutgebens Jürgen Schuster verbesserte der SC Leopoldsdorf den Spielstand auf 2:0 für sich (90.). Letzten Endes holte Leopoldsdorf gegen den ASK Kaltenleutgeben drei Zähler.

Leopoldsdorf vorerst auf Rang zwei

Kaltenleutgeben findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit nur sieben Treffern stellen die Gastgeber den harmlosesten Angriff der Gebietsliga Süd/Südost. Kaltenl. musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Kaltenleutgeben insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vor fünf Spielen bejubelte Kaltenleutgeben zuletzt einen Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Leopoldsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute Leopoldsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gast acht Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Kaltenl. dann im nächsten Spiel den ASK Ebreichsdorf, während der SC Leopoldsdorf am gleichen Tag beim ASK Marienthal antritt.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Kaltenleutgeben – SC Leopoldsdorf, 0:2 (0:1)

90 Eigentor durch Juergen Schuster 0:2

39 Emre Akpinar 0:1