Leopoldsdorf verliert Spitzenspiel gegen Marienthal

Gebietsliga Süd/Südost: Durch ein 2:0 holte sich Marienthal in der Partie gegen den SC Leopoldsdorf drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ASK Marienthal die Nase vorn. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg des Gastgebers bei Leopoldsdorf geendet.

Die beiden Verfolger des Tabellenführers trafen sich zum Rückrundenauftakt und wollten eine eher durchwachsene Vorbereitung mit einem positiven Ergebnis hinter sich lassen. Die Anfangsphase verlief daher auch ausgeglichen. Die Gastgeber kamen nach 23 und 25 Minuten zu den ersten zwei guten Chancen im Spiel. Doch Tore bekamen die 120 Besucher aber vorerste keine zu sehen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Bei strömenden Regen hatten die Heimischen bislang die besseren Chancen. Doch Calvin Stifter brachte den SC Leopoldsdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 70. und 78. Minute vollstreckte. In den Schlussminuten hatten noch beide Mannschaften die Chance auf weitere Treffer, konnten diese aber nicht nützen. Am Ende verbuchte Marienthal gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Marienthal gewinnt das Topspiel der Runde

Der ASK Marienthal präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 34 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Marienthal. Die Saisonbilanz des ASK Marienthal sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und zwei Unentschieden büßte Marienthal lediglich drei Niederlagen ein.

Acht Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Leopoldsdorf derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SC Leopoldsdorf noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der ASK Marienthal setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Leopoldsdorf hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne.

Am kommenden Freitag trifft Marienthal auf den ASK Ebreichsdorf, der SC Leopoldsdorf spielt am selben Tag gegen den SC Hirschwang.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Marienthal – SC Leopoldsdorf, 2:0 (0:0)

78 Calvin Stifter 2:0

70 Calvin Stifter 1:0

