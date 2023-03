Klarer Erfolg des SC Hirschwang über den 1. SV Wr. Neudorf

Details Samstag, 25. März 2023 23:07

Gebietsliga Süd/Südost: Wr. Neudorf konnte dem SC Hirschwang nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor knapp 100 Zuschauern mit 0:3. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Hirschwang als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Die erste Halbzeit sah lange Zeit keine Tore. Hasan Duman brachte dem SC Hirschwang nach 39 Minuten aber doch noch die 1:0-Führung. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Besnik Murseli schnürte einen Doppelpack (55./85.), sodass der SC Hirschwang fortan mit 3:0 führte. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Hirschwang in der 50. Minute, wo Funktionär und Ordner Stefan Brandstaetter vom Platz geschickt wurde und in der 83. Minute, als Patrick Adlboller mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. In der Nachspielzeit sah auch Wr. Neudorfs Matej Jukic die Rote Karte (95.). Am Ende besiegte Hirschwang den 1. SV Wiener Neudorf eindrucksvoll.

Drei Platzverweise, drei Tore

Beim SC Hirschwang präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Hirschwang derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Hirschwang, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der 1. SV Wr. Neudorf momentan auf dem Konto. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der Gast aktuell nur Position sieben bekleidet.

Mit diesem Sieg zog der SC Hirschwang an Wr. Neudorf vorbei auf Platz fünf. Der 1. SV Wiener Neudorf fiel auf die siebte Tabellenposition.

Am nächsten Freitag reist Hirschwang zum SC Leopoldsdorf, zeitgleich empfängt der 1. SV Wr. Neudorf den ASK Bad Fischau-Brunn.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – 1. SV Wiener Neudorf, 3:0 (1:0)

85 Besnik Murseli 3:0

55 Besnik Murseli 2:0

39 Hasan Duman 1:0

