Ebreichsdorf triumphiert im Gipfeltreffen gegen Marienthal

Details Samstag, 01. April 2023 00:54

Gebietsliga Süd/Südost: Mit Ebreichsdorf und Marienthal trafen sich am Freitag vor 420 Zuschauern zwei Topteams. Für den Gast schien der ASK Ebreichsdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASK Ebreichsdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte der ASK Marienthal keinerlei Probleme mit Ebreichsdorf gehabt und einen 5:2-Erfolg verbucht.

Die Heimischen fanden nach zwölf Minuten die erste große Chance vor. Nikola Zivotic war es, der vor 420 Zuschauern für den ASK Ebreichsdorf den Führungstreffer per Elfmeter besorgte (19.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Mario Juric den Vorsprung des Tabellenprimus auf 2:0 (40.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Marienthals Keeper Martin Schlossinger sah beim dritten Gegentreffer nicht glücklich aus. Tarik Yildiz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Ebreichsdorf (50.). Letztlich fuhr der ASK Ebreichsdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

War das schon das Meisterstück?

Ebreichsdorf konnte sich gegen Marienthal auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur 14 Gegentoren stellt der ASK Ebreichsdorf die sicherste Abwehr der Liga. Ebreichsdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der ASK Ebreichsdorf 13 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit 13 Begegnungen hat Ebreichsdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

In der Tabelle liegt der ASK Marienthal nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Neun Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Marienthal momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte der ASK Marienthal insgesamt nur sechs Zähler.

Der ASK Ebreichsdorf tritt am Freitag, den 07.04.2023, um 19:30 Uhr, beim SC Hirschwang an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Marienthal den ASK Kaltenleutgeben.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – ASK Marienthal, 3:0 (2:0)

50 Tarik Yildiz 3:0

40 Mario Juric 2:0

19 Nikola Zivotic 1:0

