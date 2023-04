1. Wiener Neustädter SC Juniors demontiert SVg Guntramsdorf

Details Sonntag, 02. April 2023 00:48

Gebietsliga Süd/Südost: Die SVg Guntramsdorf blieb gegen den 1. Wiener Neustädter SC Juniors chancenlos und kassierte vor knapp 60 Zuschauern eine herbe 1:5-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. keine Zweifel aufkommen und trug gegen Guntramsdorf einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Erkut Tekinsoy markierte in der zweiten Minute die Führung. Doch der Tabellenletzte konnte nochmal antworten. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors musste den Treffer von Manuel Hanyka zum 1:1 hinnehmen (21.). Ein Doppelschlag sorgte jedoch schnell für die Marschrichtung in dieser Begegnung. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem 1. Wiener Neustädter SC Jrs. nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Tekinsoy in diesem Spiel (30.). Eray Mehmedali erhöhte für den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors auf 3:1 (33.). Mit der Führung für den 1. Wiener Neustädter SC Juniors ging es in die Halbzeitpause. Das 4:1 für den 1. Wiener Neustädter SC Jrs. stellte Tekinsoy sicher. In der 47. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Den gebrauchten Tag der 1. SVg Guntramsdorf unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Valentin Feher durch eine Rote Karte (73.). In der 75. Minute legte Lenz Honc zum 5:1 zugunsten des 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors nach. Letztlich feierte der 1. Wiener Neustädter SC Juniors gegen das Schlusslicht nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Die Juniors erkämpfen sich Platz zwei

Nach 15 absolvierten Spielen stockte der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. sein Punktekonto bereits auf 29 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Offensivabteilung des 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 34-mal zu. Die Saisonbilanz des 1. Wiener Neustädter SC Juniors sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und zwei Unentschieden büßte der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. lediglich vier Niederlagen ein. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors ungeschlagen ist.

Die Abstiegssorgen von Guntramsdorf sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Gäste ist deutlich zu hoch. 48 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Süd/Südost fing sich bislang mehr Tore ein.

Nach der klaren Niederlage gegen den 1. Wiener Neustädter SC Juniors ist Guntramsdorf weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Süd/Südost.

Am kommenden Samstag trifft der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. auf den SC Maria Lanzendorf, die 1. SVg Guntramsdorf spielt tags zuvor gegen den 1. SV Wiener Neudorf.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors – 1. SVg Guntramsdorf, 5:1 (3:1)

75 Lenz Honc 5:1

47 Erkut Tekinsoy 4:1

33 Eray Mehmedali 3:1

30 Erkut Tekinsoy 2:1

21 Manuel Hanyka 1:1

2 Erkut Tekinsoy 1:0

