Klarer Erfolg des ASK Trumau über Reisenberg

Details Samstag, 08. April 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Der ASK Trumau kam gegen den SC Reisenberg vor rund 160 Besuchern zu einem klaren 4:1-Erfolg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der ASK Trumau den maximalen Ertrag. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Trumau erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Jan Michetschläger traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck. Manuel Berghofer erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (22.). Die Hintermannschaft von Reisenberg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Die zweite Halbzeit lief bereits einige Zeit und sollte in der Schlussphase nochmal turbulent werden. In der 84. Minute erhielt Dezider Egri die Gelb-Rote Karte, sodass der Gast fortan in Unterzahl agieren musste. Florian Pfeifer schraubte das Ergebnis in der 90. Minute mit dem 3:0 für den ASK Trumau in die Höhe. Kurz darauf traf Alexander Thurner in der Nachspielzeit für den SC Reisenberg (91.) zum 3:1. Dennis Sabani setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den ASK Trumau kurz vor dem Abpfiff (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte Trumau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Reisenberg.

Trumau schießt sich vorerst aus der Abstiegszone

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASK Trumau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Nach fünf sieglosen Spielen ist der ASK Trumau wieder in der Erfolgsspur.

Der SC Reisenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Reisenberg immens. Die Defensive des SC Reisenberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 42-mal war dies der Fall. Reisenberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am Freitag muss Trumau beim ASK Marienthal ran, zeitgleich wird der SC Reisenberg vom AC Casino Baden in Empfang genommen.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Trumau – SC Reisenberg, 4:1 (2:0)

93 Dennis Sabani 4:1

91 Alexander Thurner 3:1

90 Florian Pfeifer 3:0

22 Manuel Berghofer 2:0

1 Jan Michetschlaeger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei