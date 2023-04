Leopoldsdorf kämpft sich zum Punkt gegen Bad Fischau-Brunn

Details Sonntag, 09. April 2023 00:34

Gebietsliga Süd/Südost: Der ASK Bad Fischau-Brunn und der SC Leopoldsdorf teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Enger ging es kaum: Leopoldsdorf hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Die Führung von Bad Fischau-Brunn stellte Daniel Randak sicher. Der Angreifer traf vor 135 Zuschauern zum 1:0 (16.). Das gab den Heimischen Auftrieb. Sheqir Avdiu schoss die Kugel kurze Zeit später zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (22.). Die Hintermannschaft des SC Leopoldsdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Die Gäste konnten in Halbzeit zwei aber ebenso mit einem Doppelschlag antworten. Emre Akpinar traf zum 1:2 zugunsten der Gäste (57.). Die komfortable Halbzeitführung des ASK Bad Fischau-Brunn hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Manuel Gessler schoss den Ausgleich in der 65. Spielminute. Alles sprach für einen Sieg von Bad Fischau-Brunn, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Leopoldsdorf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Bad Fischau-Brunn verliert einen Rang

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der ASK Bad Fischau-Brunn in der Tabelle auf Platz sieben. Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Bad Fischau-Brunn derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der ASK Bad Fischau-Brunn seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Mit 27 Punkten auf der Habenseite steht der SC Leopoldsdorf derzeit auf dem vierten Rang. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Leopoldsdorf momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ der SC Leopoldsdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Am nächsten Freitag reist Bad Fischau-Brunn zum ASK Ebreichsdorf, zeitgleich empfängt Leopoldsdorf die 1. SVg Guntramsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – SC Leopoldsdorf, 2:2 (2:0)

65 Manuel Gessler 2:2

57 Emre Akpinar 2:1

22 Sheqir Avdiu 2:0

16 Daniel Randak 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei