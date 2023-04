1. SV Wr. Neudorf beendet gegen Maria Lanzendorf die schwarze Serie

Details Samstag, 15. April 2023 01:22

Gebietsliga Süd/Südost: Beim 1. SV Wiener Neudorf holte sich der SC Maria Lanzendorf vor rund 80 Besuchern eine 0:2-Schlappe ab. Der 1. SV Wr. Neudorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Die ersten 45 Minuten verliefen torlos, doch noch vor dem Seitenwechsel sorgte Julian Krenn mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Maria Lanzendorf. Mit einem Tor Vorsprung für Wr. Neudorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Nach dem die Seiten getauscht waren dauerte es nicht lange bis zum nächsten Treffer. Mit dem 2:0 sicherte Krenn dem 1. SV Wiener Neudorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (49.). Am Schluss schlug der 1. SV Wr. Neudorf Maria Lan. mit 2:0.

Wr. Neudorf klettert auf Rang sieben

Durch die drei Punkte gegen den SC Maria Lanzendorf verbesserte sich Wr. Neudorf auf Platz sieben. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der 1. SV Wiener Neudorf derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der 1. SV Wr. Neudorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Trotz der Niederlage fiel der Maria Lanzendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 15-mal brachte Maria Lan. den Ball im gegnerischen Tor unter. Vier Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der SC Maria Lanzendorf momentan auf dem Konto. Die Misere des Maria Lanzendorf hält an. Insgesamt kassierte Maria Lan. nun schon vier Niederlagen am Stück.

Wr. Neudorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim USC Kirchschlag an. Zwei Tage später empfängt der SC Maria Lanzendorf den SC Leopoldsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SV Wiener Neudorf – SC Maria Lanzendorf, 2:0 (1:0)

49 Julian Krenn 2:0

45 Julian Krenn 1:0

