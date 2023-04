Klare Sache für den AC Baden gegen den SC Reisenberg

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:07

Gebietsliga Süd/Südost: Der SC Reisenberg konnte dem AC Casino Baden nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 100 Besuchern mit 3:6. Der AC Baden ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Reisenberg einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte der SC Reisenberg mit 3:1 gewonnen.

Das erste Tor des Spiels ging an den AC Casino Baden. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Reisenberg, denn Unglücksrabe David Schnakl beförderte den Ball ins eigene Netz (12.). Für das 2:0 des AC Baden zeichnete Sinan Apaydin verantwortlich (19.). Die Gäste erfingen sich dann aber wieder und trafen etwas später zum 1:2 (31.) durch Adnan Türkalb. Einige Minuten später gelang sogar der Ausgleich. Sahin Kilic war zur Stelle und markierte das 2:2 des Gasts (38.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Aleksandar Stojiljkovic für den AC Casino Baden per Elfmeter zur neuerlichen Führung (44.). Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die Gäste aus Reisenberg ließen aber nicht locker. Alexander Thurner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:3 für Reisenberg ein (51.). Der AC Baden drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Rafael Gahr (62.), Apaydin (68.) und Thomas Kubin (72.) machten dem SC Reisenberg den Garaus. Am Schluss schlug der AC Casino Baden Reisenberg mit 6:3.

Baden sichert Platz fünf ab

Der AC Baden klettert nach diesem Spiel auf den vierten Tabellenplatz. In der Defensive drückt der Schuh beim AC Casino Baden, was in den 36 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Saison des AC Baden verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der AC Casino Baden nun schon neun Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst sieben Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist der AC Baden so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SC Reisenberg befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den AC Casino Baden weiter im Abstiegssog. Die Defensive von Reisenberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 48-mal war dies der Fall. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SC Reisenberg alles andere als positiv.

Für den AC Baden geht es schon am Samstag beim ASK Trumau weiter. Schon am Freitag ist Reisenberg wieder gefordert, wenn der 1. Wiener Neustädter SC Juniors zu Gast ist.

Gebietsliga Süd/Südost: AC Casino Baden – SC Reisenberg, 6:3 (3:2)

72 Thomas Kubin 6:3

68 Sinan Apaydin 5:3

62 Rafael Gahr 4:3

51 Alexander Thurner 3:3

44 Aleksandar Stojiljkovic 3:2

38 Sahin Kilic 2:2

31 Adnan Tuerkalp 2:1

19 Sinan Apaydin 2:0

12 Eigentor durch David Schnakl 1:0

