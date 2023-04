1. SV Wr. Neudorf kontert Kirchschlag eiskalt aus

Details Samstag, 22. April 2023 00:14

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 180 Besucher kamen zu diesem Spiel der 18. Runde. Kirchschlag konnte dem 1. SV Wr. Neudorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Wr. Neudorf ausgegangen.

Praktisch mit dem ersten gefährlichen Angriff schlugen die Gäste zu. Der USC Kirchschlag musste den Treffer von Filip Cucic zum 1:0 hinnehmen (11.). Der 1. SV Wiener Neudorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Rene Puchegger beförderte den Ball in der 15. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gasts auf 2:0. In Minute 20 setzten die Gastgeber einen Schuss nur an die Stange. Mit dem 3:0 von Seyyid Ekinci für den 1. SV Wr. Neudorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (21.). Kirchschlag rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Für das 1:3 der Heimmannschaft zeichnete Matthias Schwarz verantwortlich (88.). Doch praktisch im Gegenzug antworteten die Gäste erneut mit einem Treffer. Mateo Tadic vollendete zum fünften Tagestreffer in der 89. Spielminute. Ein starker Auftritt ermöglichte Wr. Neudorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den USC Kirchschlag.

Kirchschlag spielte, Wr. Neudorf traf

Kirchschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der USC Kirchschlag weiterhin den neunten Tabellenplatz. Kirchschlag verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Der 1. SV Wiener Neudorf hat die Krise des USC Kirchschlag verschärft. Kirchschlag musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Durch den Erfolg rückte der 1. SV Wr. Neudorf auf die sechste Position der Gebietsliga Süd/Südost vor. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Wr. Neudorf derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den USC Kirchschlag ist der 1. SV Wiener Neudorf weiter im Aufwind.

Kirchschlag stellt sich am Dienstag (19:30 Uhr) beim 1. Wiener Neustädter SC Juniors vor, drei Tage später und zur selben Zeit empfängt der 1. SV Wr. Neudorf den SC Reisenberg.

Gebietsliga Süd/Südost: USC Kirchschlag – 1. SV Wiener Neudorf, 1:4 (0:3)

89 Mateo Tadic 1:4

88 Matthias Schwarz 1:3

21 Seyyid Ekinci 0:3

15 Eigentor durch Rene Puchegger 0:2

11 Filip Cucic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei