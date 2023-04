Kirchschlag lässt sich vom 1. Wr. Neustädter SC Juniors überrumpeln

Details Mittwoch, 26. April 2023 00:04

Gebietsliga Süd/Südost: Kirchschlag kam gegen den 1. Wr. Neustädter SC Juniors vor etwa 70 Besuchern mit 0:5 unter die Räder. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der USC Kirchschlag mit 1:0 für sich entschieden.

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Erkut Tekinsoy das schnelle 1:0 für den 1. Wr. Neustädter SC Juniors erzielte. Christopher Tvrdy erhöhte für den 1. Wiener Neustädter SC Juniors auf 2:0 (16.). Birol Aydin schraubte das Ergebnis in der 23. Minute mit einem Penalty und dem 3:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. Tvrdy baute den Vorsprung des 1. Wr. Neustädter SC Juniors in der 32. Minute sogar noch auf 4:0 aus. Kirchschlag ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des 1. Wiener Neustädter SC Juniors. Der fünfte Streich des 1. Wr. Neustädter SC Juniors war Amin Mahmoudi vorbehalten (71.). In Minute 72 vergaben die Heimsichen sogar noch eine weitere Chance per Elfmeter das Ergebnis höher zu gestalten. Schlussendlich setzte sich der 1. Wiener Neustädter SC Juniors mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

1. Wr. Neustädter SC Juniors weiter auf Platz zwei

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den USC Kirchschlag festigte der 1. Wr. Neustädter SC Juniors den zweiten Tabellenplatz. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto des 1. Wr. Neustädter SC Juniors. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der 1. Wr. Neustädter SC Juniors elf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Kirchschlag findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der USC Kirchschlag schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 36 Gegentore verdauen musste. Kirchschlag verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Mit 35 Punkten auf der Habenseite herrscht beim 1. Wiener Neustädter SC Juniors eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim USC Kirchschlag nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Schon am Samstag ist der 1. Wr. Neustädter SC Juniors wieder gefordert, wenn der AC Casino Baden zu Gast ist. Für Kirchschlag geht es schon am Freitag beim SC Leopoldsdorf weiter.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. Wiener Neustädter SC Juniors – USC Kirchschlag, 5:0 (4:0)

71 Amin Mahmoudi 5:0

32 Christopher Tvrdy 4:0

23 Birol Aydin 3:0

16 Christopher Tvrdy 2:0

7 Erkut Tekinsoy 1:0

