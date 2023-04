Mihaljica belohnt Maria Lanzendorf – und schockt Ebreichsdorf

Details Samstag, 29. April 2023 00:35

Gebietsliga Süd/Südost: Ebreichsdorf behält die Tabellenführung, zeigte sich aber vor 200 Besuchern bei der 2:3-Schlappe gegen den Maria Lanzendorf nicht in bester Verfassung. Maria Lanzendorf gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Im Hinspiel hatte der ASK Ebreichsdorf knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Kurz nach dem Anpfiff ertönte ein Elferpfiff. Das Heimteam geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Djuro Mihaljica mit dem Strafstoß das schnelle 1:0 für den SC Maria Lanzendorf erzielte. Geschockt zeigte sich Ebreichsdorf nicht. Nur wenig später war Dominik Vockathaler mit dem Ausgleich zur Stelle (11.). In der 14. Minute erzielte Thomas Antony sogar das 2:1 für den ASK Ebreichsdorf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Miroslav Slavov in der 30. Minute, der damit zum 2:2 ausgleichen konnte. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Zehn Minuten vor dem Ende ging Maria Lanzendorf durch den zweiten Treffer von Mihaljica in Führung. Am Schluss gewann Maria Lanzendorf gegen Ebreichsdorf.

Niederlage Nummer zwei ohne Konsequenzen

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den ASK Ebreichsdorf 49 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Ebreichsdorf stets gesorgt, mehr Tore als der ASK Ebreichsdorf (59) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Süd/Südost.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Maria Lanzendorf auf den neunten Rang kletterte. Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Ebreichsdorf auf den USC Kirchschlag, der Maria Lanzendorf spielt tags zuvor gegen den ASK Kaltenleutgeben.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – SC Maria Lanzendorf, 2:3 (2:2)

82 Djuro Mihaljica 2:3

30 Miroslav Slavov 2:2

14 Thomas Antony 2:1

11 Dominik Vockathaler 1:1

8 Djuro Mihaljica 0:1

