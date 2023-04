Remis zwischen dem 1. SV Wr. Neudorf und Reisenberg

Details Samstag, 29. April 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Im Spiel des 1. SV Wiener Neudorf gegen den SC Reisenberg gab es vor rund 80 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Der 1. SV Wr. Neudorf hatte Reisenberg im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:2 gesiegt.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Vor 80 Zuschauern traf Marko Djuric zum 1:0 (4.) für die Heimelf. Arif Kilicaslan war zur Stelle und markierte einige Minuten später das 1:1 des SC Reisenberg (16.). Alexander Blaha erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Wr. Neudorf durch einen Selbsttreffer das 2:1 (40.). Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In Halbzeit zwei waren es zunächst die Gäste, die auf den Sieg hoffen durften. Für das zweite Tor von Reisenberg war wieder Kilicaslan verantwortlich, der in der 78. Minute das 2:2 besorgte. Der 1. SV Wiener Neudorf musste den Treffer von Alfred Werner zum 3:2 hinnehmen (83.). Fünf Minuten später war die Führung wieder dahin. Mit seinem Treffer aus der 87. Minute bewahrte Djuric seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Schließlich gingen der 1. SV Wr. Neudorf und der SC Reisenberg mit einer Punkteteilung auseinander.

Remis-Retter: Djuric erzielt späten Ausgleich

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Wr. Neudorf in der Tabelle auf Platz sieben. Der 1. SV Wiener Neudorf verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Der 1. SV Wr. Neudorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Reisenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man vom Gast wenig Notiz. Der aktuell dritte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Die Abwehrprobleme des SC Reisenberg bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 51 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Reisenberg in dieser Saison. Sechs Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der SC Reisenberg derzeit auf dem Konto.

Wr. Neudorf tritt am kommenden Freitag beim AC Casino Baden an, Reisenberg empfängt am selben Tag den SC Leopoldsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SV Wiener Neudorf – SC Reisenberg, 3:3 (2:1)

87 Marko Djuric 3:3

83 Alfred Werner 2:3

78 Arif Kilicaslan 2:2

40 Eigentor durch Alexander Blaha 2:1

16 Arif Kilicaslan 1:1

4 Marko Djuric 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei