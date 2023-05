Der 1. SV Wr. Neudorf kämpft sich zum Punkt beim AC Baden

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:36

Gebietsliga Süd/Südost: Im Spiel des AC Baden gegen den 1. SV Wr. Neudorf gab es vor rund 200 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Wr. Neudorf hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt.

Marko Djuric sicherte dem Gast vor 200 Zuschauern die Führung (7.). Mateo Tadic schoss die Kugel zum 2:0 für den 1. SV Wiener Neudorf über die Linie (16.). Doch die Heimischen wussten noch vor der Pause zu antworten. Sinan Apaydin schlug doppelt zu und glich damit für den AC Casino Baden zum 2:2 aus (24./34.). Noch vor dem Pausenpfiff drehten die Gastgeber sogar das Spiel komplett. Edin Mehic war zur Stelle und markierte das 3:2 des AC Baden (45+2.). Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn. Die Gäste aus Wr. Neudorf wollten sich aber für den guten Start in dieses Spiel noch spät belohnen. Julian Krenn schoss für den 1. SV Wr. Neudorf in der 80. Minute das dritte Tor und stellte auf 3:3. Am Ende stand es zwischen dem AC Casino Baden und Wr. Neudorf pari.

Abwechslungsreiches Remis

Auf dem zehnten Platz der Hinserie nahm man vom AC Baden wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der AC Casino Baden in der Tabelle auf Platz sechs. Der AC Baden verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Der 1. SV Wiener Neudorf führt mit 29 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der 1. SV Wr. Neudorf derzeit auf dem Konto.

Wr. Neudorf ist nun seit vier Spielen, der AC Casino Baden seit sieben Partien unbesiegt.

Der AC Baden tritt am kommenden Freitag beim SC Leopoldsdorf an, der 1. SV Wiener Neudorf empfängt am selben Tag den 1. Wiener Neustädter SC Juniors.

Gebietsliga Süd/Südost: AC Casino Baden – 1. SV Wiener Neudorf, 3:3 (3:2)

80 Julian Krenn 3:3

47 Edin Mehic 3:2

34 Sinan Apaydin 2:2

24 Sinan Apaydin 1:2

16 Mateo Tadic 0:2

7 Marko Djuric 0:1

