Hirschwang verlängert Negativserie bei SVg Guntramsdorf

Gebietsliga Süd/Südost: Beim SC Hirschwang holte sich die SVg Guntramsdorf vor etwa 110 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Hirschwang enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte der SC Hirschwang Guntramsdorf mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag! Die Gäste überraschten den Favoriten bereits nach wenigen Sekunden. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die 1. SVg Guntramsdorf bereits in Front. Stefan Mjka markierte in der ersten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Hasan Duman den Ausgleichstreffer für den SC Hirschwang. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Erst in Halbzeit zwei konnten die Gastgeber das Spiel an sich reissen. Hasan Duman traf nach 58 Minuten zum 2:1 und erzielte seinen zweiten Treffer im Spiel. Patrick Wedl erhöhte für das Heimteam auf 3:1 (72.). Am Schluss schlug der SC Hirschwang die SVg Guntramsdorf mit 3:1.

Nach Rückstand aufgewacht

Beim SC Hirschwang präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (56). Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Hirschwang liegt nun auf Platz drei. Mit dem Sieg baute der SC Hirschwang die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Hirschwang elf Siege, drei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Guntramsdorf klar erkennbar, sodass bereits 60 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit lediglich sechs Zählern aus 20 Partien steht die 1. SVg Guntramsdorf auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff der SVg Guntramsdorf herrscht Flaute. Erst 19-mal brachte Guntramsdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten der 1. SVg Guntramsdorf alles andere als positiv.

Die SVg Guntramsdorf steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Hirschwang mit aktuell 36 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Donnerstag tritt der SC Hirschwang beim SC Maria Lanzendorf an, während Guntramsdorf einen Tag später den ASK Bad Fischau-Brunn empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – 1. SVg Guntramsdorf, 3:1 (1:1)

72 Patrick Wedl 3:1

58 Hasan Duman 2:1

6 Hasan Duman 1:1

1 Stefan Mjka 0:1

