Kaltenleutgeben gegen Kirchschlag chancenlos

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:26

Gebietsliga Süd/Südost: Der ASK Kaltenleutgeben blieb gegen den USC Kirchschlag chancenlos und kassierte vor rund 76 Besuchern eine herbe 0:4-Klatsche. Auf dem Papier ging Kirchschlag als Favorit ins Spiel gegen Kaltenleutgeben – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Schon nach vier Minuten hatten die Gäste ihre ersten zwei Möglichkeiten vorgefunden. Erst nach 40 Minuten wurden auch die Heimischen erstmals gefährlich, doch jubeln durften die Gäste. Vor dem Seitenwechsel sorgte Dominik Kleinrath mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Kaltenleutgeben. Zur Pause war der USC Kirchschlag im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Die Hoffnung der Gastgeber wurde dann weiter gedämpft. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Lukas Pernsteiner verantwortlich (69.). Der dritte Streich von Kirchschlag war Daniel Trobollowitsch vorbehalten, der nach einem Eckball treffen konnte (76.). Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Kleinrath bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem USC Kirchschlag am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ASK Kaltenleutgeben.

Kirchschlag macht im Endspurt alles klar

Kaltenleutgeben hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gastgebern das Problem. Erst 16 Treffer markierte Kaltenl. – kein Team der Gebietsliga Süd/Südost ist schlechter. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und sechs Unentschieden sind die Aussichten des ASK Kaltenleutgeben alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Kaltenleutgeben die dritte Pleite am Stück.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt Kirchschlag den zehnten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat der USC Kirchschlag derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Kirchschlag endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Freitag trifft Kaltenleutgeben auf den SC Reisenberg, der USC Kirchschlag spielt tags zuvor gegen den ASK Marienthal.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Kaltenleutgeben – USC Kirchschlag, 0:4 (0:1)

85 Dominik Kleinrath 0:4

76 Daniel Trobollowitsch 0:3

69 Lukas Pernsteiner 0:2

44 Dominik Kleinrath 0:1

