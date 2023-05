Bad Fischau-Brunn blamiert sich bei der SVg Guntramsdorf

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:04

Gebietsliga Süd/Südost: Der ASK Bad Fischau-Brunn wurde der eigenen Favoritenstellung bei der 1. SVg Guntramsdorf nicht gerecht und verlor vor 95 Besuchern deutlich mit 1:6. Wer hätte das gedacht? Die SVg Guntramsdorf wuchs über sich hinaus und fügte Bad Fischau-Brunn eine Pleite zu. Das Hinspiel hatte der ASK Bad Fischau-Brunn mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Die Gäste gerieten schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Patrik Puskas das schnelle 1:0 für Guntramsdorf erzielte. Die 1. SVg Guntramsdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sani Vuckic (7.). Keine 19 Minuten waren gespielt, da musste Gerald Lintner vom Schlusslicht den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Doch auch in Unterzahl ließ das Tabellenschlusslicht nicht nach und sorgte sogar für die Entscheidung vor der Pause. Manuel Hanyka gelang ein Doppelpack (34./43.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Nach dem souveränen Auftreten der SVg Guntramsdorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Daniel Randak erzielte in der 57. Minute den Ehrentreffer für Bad Fischau-Brunn. Für den nächsten Erfolgsmoment von Guntramsdorf sorgte Stefan Mjka (71.), ehe Hanyka das 6:1 markierte (82.). Mit dem Spielende fuhr der Gastgeber einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den ASK Bad Fischau-Brunn klar, dass gegen die 1. SVg Guntramsdorf heute kein Kraut gewachsen war.

Hanyka mit Dreierpack

Die SVg Guntramsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 61 Gegentoren stellt Guntramsdorf die schlechteste Abwehr der Liga. Zwei Siege, drei Remis und 16 Niederlagen hat die 1. SVg Guntramsdorf derzeit auf dem Konto. Die SVg Guntramsdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Trotz der Niederlage belegt Bad Fischau-Brunn weiterhin den siebten Tabellenplatz. Der ASK Bad Fischau-Brunn verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Bad Fischau-Brunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächsten Freitag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Guntramsdorf mit dem ASK Trumau. Als Nächstes steht der ASK Bad Fischau-Brunn dem ASK Trumau gegenüber (Dienstag, 20:00 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SVg Guntramsdorf – ASK Bad Fischau-Brunn, 6:1 (4:0)

82 Manuel Hanyka 6:1

71 Stefan Mjka 5:1

57 Daniel Randak 4:1

43 Manuel Hanyka 4:0

34 Manuel Hanyka 3:0

7 Sani Vuckic 2:0

2 Patrik Puskas 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei