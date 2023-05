Ebreichsdorf besiegt die Juniors des 1. Wr. Neustädter SC und ist Meister!

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:08

Gebietsliga Süd/Südost: Mit dem ASK Ebreichsdorf und dem 1. Wiener Neustädter SC Juniors trafen sich am Freitag vor 500 Zuschauern zwei Topteams. Für den Gast schien Ebreichsdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Der ASK Ebreichsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den 1. Wr. Neustädter SC Juniors einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Ebreichsdorf deutlich mit 3:0 für sich entschieden.

Der Spitzenreiter ging in Minute 26 durch einen Treffer von Florian Knötzl in Front. In der 33. Minute brachte Marco Anderst das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Mit der Führung für den ASK Ebreichsdorf ging es in die Kabine. Die Fans jubelten bereits und feierten den bevorstehenden Meistertitel. Nach einer guten Stunde war dieser Titel praktisch unter Dach und Fach. Der dritte Streich von Ebreichsdorf war Nikola Zivotic vorbehalten (61.). Letztlich fuhr der ASK Ebreichsdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Ebreichsdorf schaffte es bei seiner 100-Jahr-Feier noch einen weiteren Grund zum Feiern abzuliefern - der Meistertitel ist perfekt!

Titelgewinn im Topspiel gegen die Nummer zwei

Nach 22 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Ebreichsdorf 58 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 72 Treffern stellt der ASK Ebreichsdorf den besten Angriff der Gebietsliga Süd/Südost. Die letzten Resultate von Ebreichsdorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

In der Tabelle liegt der 1. Wiener Neustädter SC Juniors nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz des 1. Wr. Neustädter SC Juniors hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der 1. Wiener Neustädter SC Juniors bisher 14 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Der 1. Wr. Neustädter SC Juniors baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der ASK Ebreichsdorf gibt am Dienstag seine Visitenkarte beim AC Casino Baden ab. Am Samstag empfängt der 1. Wiener Neustädter SC Juniors den ASK Kaltenleutgeben.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – 1. Wiener Neustädter SC Juniors, 3:0 (2:0)

61 Nikola Zivotic 3:0

33 Marco Anderst 2:0

26 Florian Knoetzl 1:0

