SVU Mauer-Öhling: „Müssen alle hart arbeiten“

Nach einer, was die Punkteausbeute betrifft, schwachen Hinrunde befindet sich der SVU Mauer-Öhling zur Saisonmitte auf dem letzten Platz der Gebietsliga West. Zeugnis dafür sind nur zwei Siege aus 13 Spielen, immerhin sechsmal wurden die Punkte geteilt. Die Konkurrenz ist mit dieser Bilanz klarerweise nach wie vor in Schlagdistanz, für den etablierten Gebietsligisten damit noch längst nichts verloren. Mit Niko Saric schwingt zudem ein neuer Mann das Trainer-Zepter, Ligaportal hat sich ausführlich mit dem Trainer von Mauer-Öhling unterhalten.

Ligaportal: Herr Saric, wie hat man im Verein den Herbst analysiert, oder sind Sie jemand, der gar nicht zurückblicken möchte?

Niko Saric: Ich blicke in dem Sinn nicht zurück, weil mein Vorgänger trotzdem sehr gute Arbeit geleistet hat. Es ist einfach das Gesamtpaket, wir müssen mehr investieren, alle gemeinsam – Mannschaft und Trainerteam müssen hart arbeiten, am Ende des Tages wird harte Arbeit auch belohnt werden. Das haben wir den Jungs mitgegeben, und sie haben das auch erkannt, dass sie sicher bei ein paar Dingen nicht glücklich agiert haben, und dann kommt das am Ende raus. Natürlich gab es auch Pech mit Verletzten, der Kapitän war acht Spiele nicht da, ein wichtiger Spieler auf der Sechserposition hat sechs Partien gefehlt, das hat sich wie ein roter Faden durch den Herbst gezogen, obwohl ich darüber nicht viel urteilen kann. Ich bin jetzt als Trainer da, und wir wollen das Ruder rumreißen, das wird ein sehr harter und langer Weg.

Ligaportal: Wie optimistisch stimmen die Transfers, können sie euch weiterhelfen?

Niko Saric: Sie werden uns absolut weiterhelfen, nicht nur sportlich, auch zwischenmenschlich sind die Burschen top, die Mannschaft ist charakterlich generell top, das sind alles feine Burschen, die zwei passen da perfekt rein. Auch sportlich ist es natürlich so, dass eben zwei Burschen von Purgstall gekommen sind, die jahrelang Stammspieler in der Landesliga waren, da kann man wirklich sagen „Hut ab“ und „Danke, dass sie da sind.“

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung?

Niko Saric: Ich bin noch nicht ganz zufrieden, die Burschen wissen das auch. Wir waren fünf Tage auf Trainingslager in Ungarn, es wurde gut und hart gearbeitet, wir müssen aber noch an zwei, drei Schrauben drehen. Sicher noch die Schärfe und Leidenschaft hineinbringen, die zum Fußball dazu gehört und auch die Qualität auf den Platz bringen. Gottseidank haben wir noch 14 Tage, da liegt noch ein bisschen Arbeit vor uns.

Ligaportal: Das Ziel dürfte klar sein?

Niko Saric: Ganz klar nur ein Wort: Klassenerhalt. Alles andere ist utopisch, so ehrlich müssen wir sein. Wichtig ist mir noch zu sagen, dass der SVU Mauer ein fixer Bestandteil der Gebietsliga ist, und das schon seit Jahren. Da soll er auch bleiben. Vom Vorstand angefangen bis zu den Spielern sind menschlich alle top, jetzt müssen wir, inklusive mir natürlich, alle gemeinsam hart arbeiten, um das Ziel zu erreichen.