TSV Grein: Sportlicher Leiter Wolfgang Kleinbruckner zeigt sich zufrieden mit Platz Vier, würde aber auch den Meistertitel begrüßen

Der TSV Grein blickt auf eine ereignisreiche Saison in der Gebietsliga West zurück. Sportlicher Leiter Kleinbruckner gibt im Interview einen detaillierten Rückblick auf die vergangenen Monate, beleuchtet die Herausforderungen und Erfolge und beschreibt die aktuelle Stimmung im Verein. Zudem gewährt er einen Ausblick auf die kommende Meisterschaft und erklärt die Spielertransfers sowie deren potenziellen Einfluss auf die Mannschaft und ihre zukünftigen Ziele.

Ligaportal: Herr Kleinbruckner, wie blickt man auf die abgelaufene Saison des TSV Grein in der Gebietsliga West zurück?

Herr Kleinbruckner: Es war wieder eine sehr positive Saison für uns. Nach zwei Vizemeistertiteln konnten wir diesmal am vierten Platz abschließen. Der Herbst war nicht optimal, da wir einige Punkte liegen gelassen haben. Somit blieb uns trotz einem sehr guten Frühjahr ein noch besserer Tabellenplatz verwehrt.

Ligaportal: Wie sehen konkret die Ziele für die neue Saison nach dieser sehr ansprechenden Leistung aus?

Herr Kleinbruckner: Natürlich steht der Meistertitel im Raum, aber es ist kein Muss. Wir fühlen uns sehr wohl in der Gebietsliga West. Es gilt nun die vergangenen Leistungen zu bestätigen und im vorderen Drittel mitzuspielen. Der Trainerposten wurde jetzt im Sommer neu besetzt, nachdem es zu einer beidseitigen Trennung mit dem Vorgänger gekommen ist.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung derzeit beim Verein?

Herr Kleinbruckner: Die Stimmung ist sowohl bei den Spielern, als auch intern im Verein sehr gut. Wir blicken alle gemeinsam mit großer Vorfreude der neuen Saison entgegen.

Ligaportal: Gibt es Spieler, die den TSV Grein verlassen haben und wurde man somit am Transfermarkt aktiv?

Herr Kleinbruckner: Unsere beiden slowakischen Legionäre haben den Verein verlassen und spielen zukünftig in der 1. Klasse West für den SCU Ybbsitz. Wir haben nur einen Spieler aus der Wiener Region verpflichtet, der uns im Bereich der Offensive verstärken wird. Somit sind die Transfers komplett, da wir sehr zufrieden mit dem derzeitigen Kader sind.

Ligaportal: Wann beginnt die Sommervorbereitung und muss man auf verletzte Spieler verzichten?

Herr Kleinbruckner: Die Mannschaft ist bereits am 8. Juli in die Vorbereitungsphase gestartet. Wir wollen natürlich in den Testspielen einen guten Eindruck machen und ein gutes Gefühl für die bevorstehende Meisterschaft erzeugen. Bis auf einen verletzten Spieler, welcher aber in wenigen Wochen zum Training stoßen wird, ist unsere Mannschaft total fit für die anstehenden Spiele.

