Ordentliche Testspielergebnisse - Lilienfeld bereitet sich auf Rückrundenstart vor

Details Dienstag, 10. März 2020 10:19

SC Lilienfeld spielte einen sehr guten Herbst mit 32 Zählern liegt der Verein zur Halbzeit der Meisterschaft auf Rang 3 der Gebietsliga West. Auf Spitzenreiter Hofstetten fehlen nach der ersten Saisonhälfte gerade einmal vier Punkte man hat im Rennen um den Titel noch alles selbst in der Hand. In der Winterpause wurde am Kader nur punktuell etwas geändert, Kevin Habacher steht aus familiären Gründen nicht zur Verfügung und Vaclav Tomecek wechselte zu Weißenkirchen. Im Gegenzug wurde Innenverteidiger Milan Bundalo von Wilhelmsburg und Mittelfeldakteur Amar Cehajic von Rohrbach verpflichtet. Raul-Georgica Stanaia spielte zuletzt bei Traisen und Gökhan Ünver kehrte aus der Türkei nach Österreich zurück und läuft nun für Lilienfeld auf.

Internes Spiel zum Abschluss

"Die Wintervorbereitung ist immer relativ lang und schwierig, am Anfang hatten wir Verletze und Kranke, im Laufe der letzten Wochen ist es aber immer besser geworden. Das Wetter war in diesem Jahr sehr gut und wir konnten ordentliche Trainings absolvieren, keine Einheit musste abgesagt werden", zeigt sich Lilienfelds Spielertrainer Amir Ebrahim mit der Vorbereitungszeit zufrieden.

Das Team hat zudem ein erfolgreiches Kurztrainingslager in Kroatien absolviert, auch einige Tests standen bisher am Programm. Dabei traf Lilienfeld auch auf mehrere Teams aus den 2. Landesligen und erreichte viele gute Ergebnisse. So setzte man sich gegen den Leader der 2. Landesliga West, Purgstall, mit 4:1 durch, auch 2. Landesliga Ost-Vertreter Stockerau wurde mit 2:1 bezwungen.

In den letzten zwei Wochen des Mannschaftstrainings startet beim Tabellendritten der Gebietsliga West auch die Vorbereitung auf das erste Rückrundenmatch. Standardsituationen sind in den letzten Einheiten ebenfalls ein Thema, im Finish der Vorbereitung stehen Technik und Taktik am Plan. "Unser Fundament für das Frühjahr steht sowohl in der Vorbereitung, als auch im Angriff. Wir werden einer Woche noch internes Match bestreiten, es gibt gewisse Dinge, auf die wir uns noch vorbereiten werden", umschreibt Coach Amir Ebrahim die Inhalte der letzten Einheiten vor dem Start in die Rückrunde. Lilienfeld befindet die zweite Saisonhälfte mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Wilhelmsburg, wenn die Mannschaft im Meisterrennen dranbleiben will, sollten die ersten drei Punkte eingefahren werden.

