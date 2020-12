Gebietsliga West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:55

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Amir Ebrahim (SC Lilienfeld)

Endergebnis:



1. Amir Ebrahim (SC Lilienfeld / 21255 Stimmen)

2. Elias Aschauer (SCU Wallsee / 1401 Stimmen)

3. Florian Binder (SKU Amstetten Amateure / 1296 Stimmen)

4. Niklas Killinger (TSV Grein / 1262 Stimmen)

5. Matthias Götz (Union Neuhofen / 893 Stimmen)

6. Emre Koc (ASK Kematen / 744 Stimmen)

7. Florian Redl (SCU Euratsfeld / 636 Stimmen)

8. Daniel Pfleger (SVU Mauer-Öhling / 582 Stimmen)

9. Tomas Binar (SC Hainfeld / 573 Stimmen)

10. Andreas Buchroither (ASK Kematen / 519 Stimmen)