SC Lilienfeld: "Eine außergewöhnliche Zeit"

Details Donnerstag, 28. Januar 2021 08:47

Nicht nur für den SC Lilienfeld war das Jahr 2020 auch sportlich ein sehr schwieriges. Am Ende einer komplexen Saison steht die Elf von Amir Ebrahim auf Platz neun in der Tabelle der Gebietsliga West und musste mit einigen Absagen augrund der Pandemie leben." Wir waren recht stark betroffen und mussten Spiele absagen. Es war eine außergewöhnliche Zeit, mit der wir unter dem Strich nicht ganz zufrieden sein können", so der Trainer des SC Lilienfeld.

Neben den Corona-Absagen und der schweren Situation rund um das Personal scheiterte der SC Lilienfeld an der schwachen Torqoute, wie auch der Coach zu bedenken gab. "Unser Manko war es, zu wenige Tore geschossen zu haben. Defensiv war das in Ordnung und da haben wir unsere Sache gut gemacht", so Ebrahim, der in mehreren Spielen auf einige Akteure verzichten musste.

"Pläne zu machen ist aktuell sehr schwer"

Mit dem Personal zeigte sich der Trainer, wenn alle fit und gesund sind, zufrieden. Dennoch schließt Ebrahim kleine Veränderungen nicht aus. "Wir werden uns alles anhören und schauen, ob sich etwas interessantes ergibt. Einen Wunschspieler haben wir schon fixiert und dieser Transfer wird uns sicher weiterhelfen. Dazu werden wahrscheinlich noch ein oder zwei Veränderungen kommen. Generell ist die Planung auch in puncto Transfers aktuell sehr schwierig", so Ebrahim auf die Frage nach der Lilienfelder Transferpolitik über den Winter. Die wichtigste aller Fragen aktuell ist jene, wann wieder gespielt werden kann und in welcher Form die Meisterschaft fortgesetzt wird. Auch für den Coach ist die Zeit mittlerweile sehr lang. "Die Pause ist sehr lang und wir wollen einfach wieder spielen. Sollte es dann weitergehen haben wir uns keine besonderen Ziele auf eine Platzierung bezogen gesetzt. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und das Jahr positiv gestalten. Mehr können wir aktuell sowieso nicht planen", so Ebrahim abschließend.